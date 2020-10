Ny julkula till förmån för Barn till ensamma mammor

Under en vecka i augusti kunde Kalmarborna köpa den så kallade ”Bemlan” på Ekelunds konditori och Danska Wienerbageriet där en del av intäkterna gick till förmån för organisationen Barn till ensamma mammor, BEM, som är en del av Fryshuset. Samarbetet blev lyckat då 980 bemlor såldes under veckan och 9800 kronor samlades in till organisationen. Men det ledde även till ytterligare samarbeten.