Ny utställning på slottet – kvinnor från tio århundraden lyfts fram på Kalmar Slott

Den 14 december öppnar årets vinterutställning ”In the Shadow of a Thousand Years”. Det interaktiva konstverket är skapat av konstnären Christine Clifstock. Det visades för första gången i Uppsala domkyrka 2021, i samband med 100-årsjubileet av kvinnlig rösträtt i Sverige. Då innehöll verket tio kvinnoporträtt. På Kalmar Slott kompletteras det med ytterligare ett porträtt – av Drottning Margareta, som låg bakom Kalmarunionen som undertecknades på slottet 1397.

– In the Shadow of a Thousand Years är min hyllning till alla mäktiga kvinnor som finns i det fördolda. Det sägs att frånvaron av historia kan liknas vid en person som saknar minne. Utan minne är det svårt att veta vem man är och vem man kan bli. Det känns fantastiskt att få ställa ut här på Kalmar Slott med hela slottets makalösa historia över århundraden. Jag hoppas och tror att slottet kommer att omfamna dessa kvinnor och ge dem en värdig plats efter att ha stått i skuggan av vårt gemensamma kollektiva minne, säger Christine Clifstock, i ett pressmeddelande.