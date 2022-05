Nyblivna mamman Sanna Nielsen bollar familjeliv med karriär: ”Vissa har åsikter”

Fästmannen och gitarristen Joakim Ramsell blir även kommande höst och vinter hennes kapellmästare på turnén. Nu när Sanna klurar på en ny jul-repertoar väntar bland annat svenska tolkningar av idolernas hits, och hon övar just nu på att pricka tonerna i Céline Dions version av ”Oh holy night”. Förmodligen får publiken även ta del av Michael Bublés ”It´s beginning to look a lot like christmas”, i en duett med fästmannen.