Ökat antal covidpatienter väntas till intensiven

”Enda sätt att få kontroll över smittspridningen är att alla följer rekommendationerna, även de som är vaccinerade. Det är inte läge för någon att leta kryphål i den situation vi har i Kalmar län just nu. Alla har ett egenansvar i detta extrema läge”, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Hittills i år har nästan lika många avlidit i covid-19 på länets sjukhus som under hela fjolåret: 65 personer hittills i år mot 68 förra året. Under mars och april har färre över 80 år avlidit, som en effekt av vaccineringen. Sju av tio som avlidit i april har varit under 80 år.