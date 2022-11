Under oktober hade drygt 33 procent fler rattonyktra förare stoppats vid gränsövergångarna jämfört med hela 2021. I område Syd, som tullverket kallar det och vilket Kalmar län tillhör, var det 351 förare som stoppades fram till slutet av oktober, jämfört med 242 under hela 2021. Men den största procentuella ökningen har skett i västra Sverige, från 28 under 2021 till 91 rattonyktra förare hittills i år.