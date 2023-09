Glaskonstnären och läraren Robert Oldergaarden fick ett oväntat genombrott för fyra år sedan när några japaner klev in i hyttan i Triberga. De ville ge honom ett stipendium för att han skulle göra en utställning i Japan i tre månader. Robert var inte sen att ta chansen när den uppenbarade sig. Han åkte ner och gjorde två stycken lyckade utställningar under två år. Det visade sig bara vara början på äventyret till en internationell karriär. Han blev senare inbjuden till att ställa ut sin konst i Monaco, Louvren i Paris och i New York. Men inför världens främsta glasmässa i Monaco den 25-27 augusti hände något som absolut inte fick hända.