Omikron-variant syntes först i avloppsvatten i Malmö och Kalmar

Den nya analysen visar hur omikronvarianten BA.2, som nyligen har blivit dominerande i Danmark, spred sig i Sverige under de första veckorna i januari 2022. Det första spåret av BA.2 i avloppsvatten kom vecka 1 i Malmö, och under vecka 2 bestod cirka hälften av virusmängden i Malmö av den varianten. Men även i Kalmar hade BA.2 blivit ganska vanlig (cirka 20 procent) under vecka 2. I de övriga städerna fanns tecken på BA.2 i avloppsvattnet från vecka 2, men då var de fortfarande på låga nivåer.