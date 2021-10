Padelturnering för tjejer samlar in pengar till Cancerfonden

I fredags kväll anordnade frisörsalongen WE Apartment i samarbete med mäklarfirman Rydman Langå och POSH (Kalmar lokalvård) en extra viktig padelturnering för tjejer på Vamos padel arena i Kalmar. Turneringen var kostnadsfri för alla som deltog, men förhoppningen var däremot att deltagarna under kvällen skulle hjälpa till att samla in en peng till Cancerfonden. De 36 platserna som fanns blev fullbokade på mindre än en timme.

Insamlingen som padelturneringen var en del av heter We Together och den pågår fram till 1 november. Vem som helst kan bidra till insamlingen genom att gå in på Cancerfondens hemsida och söka efter We Together.