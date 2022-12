Pepparkakshusdrottningen Eva-Karin skippar bakningen när hon kommer hem

– Jag jobbar också mycket administrativt och smyckar matborden efter årstiderna. Jag tar in blommor från trädgården vi har här bakom, just nu har jag tagit in mossa från skogen. Arrangerar blomsterarrangemang gör jag också, i så stor mån som möjligt utifrån naturen. Jag försöker undvika köpeblommor. Sedan får jag ta in personal när det behövs och ta emot gäster i dörren.