Polisen: Försvunne pojken välbehållen

13-åring försvann från skola på måndagen. Senare under kvällen hittades han på en ort i Västsverige.

– Vi fick in väldigt många tips, efter att folk hade sett killen vid tågstationer och på bussar. Tipsen ledde oss till Västsverige. Efter ett gott samarbete med med polisen i region väst kunde vi till slut hitta killen. Vi är väldigt tacksamma över all hjälp som vi har fått in från allmänheten, säger Evelina Olsson, presstalesperson vid polisens ledningscentral.