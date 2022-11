Polisen om kemikalieolyckan: ”Livsfarligt att hålla på med”

Det var under tisdagseftermiddagen som ambulans och polis tillkallades efter en olycka vid en skola i Ljungbyholm utanför Kalmar. Detta efter att flera elever fått frätande ämnen över sig. Fyra elever fördes till sjukhus – varav en pojke under 15 år var svårt skadad och fick vårdas på intensiven. Han blev senare under kvällen flyttad till vanlig vårdavdelning.