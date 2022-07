Under fredagen den 1 juni ska en pojke i 10-årsåldern av okänd anledning ha blivit indragen i en skåpbil i området kring Vassmolösa, Kalmar kommun. Pojken ska sedan själv ha lyckats ta sig ut genom skåpbilens olåsta dörrar. Pojkens vårdnadshavare gör en polisanmälan och polisen rubricerar händelsen som försök till människorov.

Polisen efterlyser under helgen vittnesuppgifter från allmänheten men har under måndagen inte fått in något till hjälp för utredningen.