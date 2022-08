Polisens råd under stadsfesten – så ska du tänka vid folksamlingar

Inför varje Kalmar Stadsfest hålls flera möten där Destination Kalmar, Kalmar kommun, polisen och andra berörda myndigheter går igenom hur säkerhetsarbetet kan utvecklas. Det finns en kris- och säkerhetsplan för evenemanget och under stadsfestens tre dagar hålls dessutom stabsmöten varje morgon.

– Polis, socialtjänst, sjukvårdare och ordningsvakter finns på plats under hela evenemanget. Via kommunens Trygghets- och larmcentral finns det också ett särskilt trygghetsnummer som besökare kan ringa om de känner sig otrygga eller utsatta. Kalmar länstrafik har också satt in extra bussar, som tillämpar nattstopp, säger Pär Israelsson, som är chef för enheten möten och evenemang på Destination Kalmar, i ett pressmeddelande.