Privat hyresvärd åtalas för hemfridsbrott – luktade på hyresgästens underkläder

Kvinnan hade flyttat in i ett rum hos mannen under sensommaren och hade under hösten upptäckt att hyresvärden hade varit inne i rummet vid ett flertal tillfällen, detta avslöjades genom att kvinnans plantor ibland kunde vara vattnade och vissa föremål hade rört på sig. Enligt kvinnan hade hon uttryckt för hyresvärden att hon inte uppskattade att han gick in i hennes rum.