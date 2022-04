Publiken kände alla känslor på en och samma gång när Per Gessle spelade

Per Gessle har valt att gå tillbaka till en mer avskalad och intim musikupplevelse. Bandet blandar gammalt solomaterial med både Roxette och Gyllene Tider och Gessle uppmanar publiken att sjunga med, nynna eller klappa i takt. Kalmar är definitivt med på noterna och njuter av att få höra Per Gessles anekdoter om allt ifrån barndomen till Marie Fredriksson. Det blev både skratt, igenkänningsfaktor och emotionella stunder när han hyllade Marie Fredriksson och Roxette-trummisen Pelle Alsing. Under kvällen visade Gessle än en gång med sin låtskatt att han är en av vår största artister och låtskrivare. Respekt!