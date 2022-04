Region Kalmar län vann Företags-SM i E-sport

Den här gången var det spelet Rocket League som spelades och i prispotten fanns vinster värda 50 000 kronor. Företags-SM går egentligen under namnet Swedish Corporate E-sports Championship (SCEC) 2022. Det vinnande laget ”Kama Ocket” bestod av Christoffer Olausson, Lukas Åteg och Linus Hult.

SCEC pågick under fem dagar och sändes via Consids Twitch-kanal. Finalspelet under lördagen direktsändes från en studio som gästades av några av Sveriges främsta profiler inom e-sportens värld och erkända Rocket League-experter.