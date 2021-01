Regionens krislägesavtal inaktiveras innan det har tillämpats

Krislägesavtalet innebär bland annat att ordinarie arbetstid utökas från 40 till 48 timmar per vecka, under max fyra veckor. Utöver ordinarie lön får berörd personal en krisersättning på 120 procent. Alltså totalt 220 procent av lönen per timme. Om någon arbetar extra utöver de utökade ordinarie arbetstiderna, så kallad nödfallsövertid, så får denne då 150 procent av lönen per timme.