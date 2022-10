Robert Wells om första Kalmarbesöket: ”Baronen var värsta pubrockstället på den tiden”

– Oh ja, det har jag. Men det var lääängesen. Första gången jag var i Kalmar var 1984, då spelade jag med mitt band på Baronen nere vid hamnen. Det var värsta pubrockstället på den tiden. Sen har jag ju gjort skolkonserter och spelat i Kalmarsalen. Men nu var det ett bra tag sedan jag var där. Nu ska jag få spela på en ny arena, Gröna salen på Kalmar slott.

– Det blir en hel del solo, sen kommer jag också berätta mycket om ”Rhapsody in Rock”-turnén, om de klassiska mästarna, blandat med egen musik och lite story telling. Det är en väldigt intim föreställning. Jag växte upp med den klassiska musiken och är utbildad konsertpianist så det blir en del Beethoven och Mozart blandat med nya kompositioner.

– Det heter ”Songs without words” och har skapats under pandemin. Det är redan utgivet som solomusik, men på fredag kommer symfoniversioner ut. Jag har varit och spelat in i Prag med deras stora symfoniorkester. Det var en fantastisk orkester jag fick jobba med. I september kommer en hel dubbel-cd med lite mer musik.