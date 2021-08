Rosa Rallyrattar gjorde succé på Kungsrallyt – samlade in 40 000 till Bröstcancerfonden

Camilla och Anette under Kungsrallyt 2021.

Under våren 2021 stod bilen klar och Camilla och kartläsare Anette var redo att möta Rallysverige. I augusti deltog de i Kungsrallyt på Öland, och det blev bättre än vad Camilla någonsin hade kunnat tänka sig.

Efter talet rasade det in pengar till insamlingen. Totalt lyckades de få in 40 000 kronor under Kungsrallyt.