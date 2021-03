S i Kalmar vill skruva ned tonläget i nytt medborgarsamtal

Tanken är ett diskussionsprogram under ledning av Magnus Krusell som publiceras i Socialdemokraternas kanaler, på exempelvis facebook och Youtube. Programmet spelas in i förhand eller sänds live, det kan komma att variera, och gästas av politiker, tjänstemän och privatpersoner som får diskutera vitt och brett om lokala politiska beslut och aktuella frågor. Målet är att Kalmarborna ska få en bättre förståelse för den politiska processen och samhällsplaneringen. Via kommentarsfunktionerna ska du som inte gästar programmet ändå kunna föra en dialog med de medverkande.