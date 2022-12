Så blir vädret under nyårshelgen: ”En mulen historia”

Under lördagen kommer nyårsafton att inledas mulet och regnigt i hela Kalmar län.

– Ja, lite sol kan nog dyka upp där vid 12-tiden, men på eftermiddagen kommer det mula på och börja regna igen. Det fortsätter så under kvällen och natten.

– Det kommer vara omkring fem till åtta plusgrader på nyårsafton och under nyårsdagen. Precis som på nyårsafton så inleds nyårsdagen med regn fram förmiddag och så drar nytt regn in under eftermiddagen.