Så påverkas bussarna av Mini Tri ikväll – hållplatser stängs av

Onsdag den 17/8: får ändrad körväg och kör via Erik Dahlbergs väg - E22 - Ölandsleden till och från Kalmar C 17.00-22.00.

Lördag den 20/8: får ändrad körväg via Erik Dahlbergs väg - E22 - Ölandsleden till och från Kalmar C 07.00-18.00.

Onsdag den 17/8: får ändrad körväg och kör via Erik Dahlbergs väg - E22 - Ölandsleden till och från Kalmar C 17.00-22.00.

Lördag den 20/8: får ändrad körväg och trafikerar endast hållplatser på sträckan Kalmar C - Malmen samt Trollet - Mörbylånga busstation mellan 07.00-16.00. Mellan 16.00–18.00 körs ordinarie turer fast körvägen blir via Erik Dahlbergs väg- E22 - Ölandsleden till och från Kalmar C.

Onsdag den 17/8: får ändrad körväg och kör via Erik Dahlbergs väg - E22 till och från Kalmar C 17.00-22.00.

Lördag den 20/8: får ändrad körväg och kör via Erik Dahlbergs väg - E22 till och från Kalmar C 07.00-18.00.

Onsdag den 17/8: får ändrad körväg och körs enligt ordinarie turer men ställs in mellan Chokladfabriken - Vimpeltorpet 00.00 -21.00 och körs Länssjukhuset - Kalmar C - Malmen - Giraffen köpcentrum - Snurrom - Lindsdals centrum (– Lindsdal norra – Läckeby).

Lördag den 20/8: får ändrad körväg i Färjestaden 07.30-16.00. Kör via Kvarnarna- Storgatan till / från Södra Hamnplan. Kör INTE via Äppelvägen-Järnvägsgatan

Linje 405 Kalmar C - Hansa City - Norrliden - Kalmar C

Lördag den 20/8: körs enligt ordinarie turer. Mellan kl. 09:00-18:00 körs turerna via Ölandsleden-motorvägen-Erik Dalhbergs väg. Innan 09.00 samt efter 18.00 körs turerna via Norra vägen-Gröndalsvägen och hållplats Tallhagen till och från Kalmar C. Inga turer körs via Södra Kanalgatan - Ängöleden under hela trafikdygnet.