Så påverkas trafiken under Iroman – avstängda vägar

Detta gäller den 16 augusti:

Detta gäller den 19 augusti:

Övrig trafikinformation från Kalmar kommun

Trafik till boende eller besökande till boende på Ängö och Varvsholmen går via en tillfällig väg på Lindövägen- Bjelkegatan här råder begränsad fordonshöjd max 2,5 meter. Efter klockan 18.30 infart till området även via Ängöleden-Bjelkegatan.

Trafik till boende eller besökande till boende på Norrgårdsområdet via Erik Dahlbergs väg.

Trafik för boende eller besökande till boende i den nordöstra delen av Kalmar (Getingen/Berga/Funkabo/Rimsmeden/Norrliden/Östra Vimpeltorpet m.m.) går via Tallhagsvägen-Trafikplats Tallhagen-Ölandsleden (väg 137).

Trafik för boende eller besökande till boende i Vimpeltorpet, Norra Vimpeltorpet och Snurrom går via E22-Trafikplats Norra-Norra vägen.

All trafik till Lindsdal går via E22-Trafikplats Norra-Norra vägen-Lindsdalsvägen-Fjölebrovägen-Mätarevägen-Förmansvägen-Nils Holgerssons väg. All trafik från Lindsdal går via Nils Holgerssons väg (södra anslutningen)-Lindsdalsvägen-trafikplats Norra-E22.

Trafik till boende eller besökande till boende utmed Lindsdalsvägen via Nils Holgerssons väg (södra anslutningen)-Lindsdalsvägen (endast nordlig riktning)- Förlösavägen och Östra Gösbäcksvägen-Västra Gösbäcksvägen-Lindsdalsvägen (endast nordlig riktning)-Hemmansvägen.