Sabaton ser fram emot Kalmarspelningen: "Alltid bra publik här"

Sabaton. Pressbild, All Things Live

Nuförtiden spelar Sabaton på arenor runt om i världen, och har både en turné i Europa och en i USA som väntar under året. Vid det här laget har bandet sålt platina flera gånger om. Det var länge sedan de gav sig ut på en ren Sverigeturné senast, men nu är Sabaton återigen ute på vägarna och spelar 30 slutsålda konserter runt om i landet.

– Ett av skälen till att vi bokade in den här turnén var corona. I april 2020 såg vi våra första turnéer bli inställda. Jag satt och kollade på långa presskonferenser varje dag med WHO och Folkhälsomyndigheten och försökte göra upp en bild av vad som potentiellt skulle hända i framtiden. Vad skulle vi som band göra?, säger Pär Sundström som är Sabatons basist och som även sköter bandets management.

– Jag insåg att EU inte kommer komma överens om en enad strategi, så vi behövde hålla oss i ett land. Jag insåg också att lokalerna där vi spelar fick ha en maxkapacitet om 5000 personer, för att inte ta upp samhällets resurser i form av polis, sjukvård och så vidare. Sedan ville vi inte att folk skulle resa till spelningarna under pandemin, så då bestämde vi att vi reser till publiken istället, och spelar över hela Sverige. Vi hoppades att den planen skulle funka.

Sagt och gjort – en Sverigeturné bokades in. Det har gått drygt två år sedan pandemins start, men nu möts vi i Kalmarsalens foajé för en intervju inför kvällens konsert, den 19 april 2022. Pär Sundström är vid gott mod.

– Vi har nu gjort tio spelningar på den här turnén så vi är ganska varma i kläderna – vi är supertaggade. Det är en dunderlyckad turné, det är bra stämning, alla har kul och publiken har väntat länge. Vi har gjort många spelningar i Kalmartrakten under åren och alltid haft en bra publik här. Det är roligt att minnas tillbaka, men för många år sedan - jag tror det var 2005 - spelade vi på en karateklubb här i närheten, för ingen annan ville boka oss. Det var roligt. Jag har många bra minnen härifrån. Sist vi var i närheten var vi på Borgholms slottsruin 2014, när vi gjorde vår förra Sverigeturné fast utomhus, säger Pär.

– Vi firade genom att spela på världens största hårdrocksfestival Wacken Open Air i Tyskland och vi hade ett hemligt projekt. Vi hade sagt till arrangörerna att vi skulle ha dubbla scener bredvid varandra och vi tog med oss all teknik själva. Vi hade inte annonserat vad vi skulle göra. Det vi överraskade med var att vi tog tillbaks de gamla bandmedlemmarna just för den här konserten, så de gamla och de nuvarande medlemmarna spelade alltså tillsammans. Vi hade en trummis på ena scenen och en trummis på den andra, vi hade totalt fyra gitarrister och jag och sångaren sprang mellan scenerna. Vissa av bandmedlemmarna hade aldrig ens träffat varandra förr, men alla behövde vara helt synkade. Det var 80 000 personer i publiken. Det var svårslaget.

Var det självklart för alla att spela tillsammans under den konserten?

I mars i år släppte bandet ett nytt album, ”The War to End All Wars”, som en uppföljare till ”The Great War” från 2019.

– Det är Jocke, sångaren, som skriver mest musik och han får ur sig som mest när han är uttråkad, som nu under pandemin. Sabaton har aldrig varit ett band som måste förändra konceptet, vi kör ganska basic hårdrock. När vi tycker att vi tagit ut svängarna mycket i en låt så låter det ändå som Sabaton. Gör vi en cover av ett annat band låter det som Sabaton då också.

– Turnén som vi skulle på ställdes ju in. Den var inte meningen att plattan skulle komma när den gjorde eller att den skulle låta som den gör. Albumet innan, ”The Great War”, handlar om första världskriget. Vi skulle göra en låt till på samma tema, ”Christmas Truce”, men vi hann inte skriva klart den till det albumet, så när vi insåg att allt skulle stå still längre än vad man hade räknat med under pandemin så började vi istället planera för en helt ny platta och en till skivinspelning. Vi fortsatte på samma tema och byggde ihop det nya albumet med det förra. Nu har vi två skivor med samma koncept som ”sitter ihop” och vi åker ut på turnén med båda.