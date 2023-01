Under kvällens gång hade mannen och en annan manlig festdeltagare hamnat i en diskussion. Den ska enligt festdeltagaren handlat om vad som är roligt och inte roligt. Festdeltagaren berättar i förhör att mannens bror försökte lugna ner situationen. Då ska mannen ha blivit våldsam.

En kvinnlig festdeltagare berättar i förhör att mannen tar tag om sin brors hals och huvud. Sedan puttades brodern in i väggen flera gånger, in i ett sidoskåp och in i en tamburmajor. Han ska även ha slagit i huvudet på kanten av ett skoskåp.