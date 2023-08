Seniorer får träna tillsammans i höst

– Sund smart stark senior pågår under tolv veckor och deltagarna får tillsammans prova på olika aktiviteter och ta del av lärorika föreläsningar. En ledare följer gruppen under hela kursen och i alla aktiviteter. Seniorerna får testa på olika aktiviteter via de föreningar som deltar i konceptet, säger Maria Lindqvist, folkhälsoutvecklare på Region Kalmar län, och är en av föreläsarna under kursen, i ett pressmeddelande.