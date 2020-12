Sex av tio vill förbjuda fyrverkerier

– Höga ljud och starka ljus kan vara läskiga när det nya året firas in. Alla som har en skotträdd hund vet hur nyårsafton kan vara när den gömmer sig under sängen helt vettskrämd. Men jag tror att även folk som själva inte har djur känner sympati med dem, säger Mariah Hohenthal, skadechef för djurskador på försäkringsbolaget If, som ligger bakom undersökningen.