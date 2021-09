Sjukhus i länet på delad förstaplats i AT-ranking

– Västervik hamnar ånyo högt upp i AT-rankningen och denna gång på första plats vilket vi givetvis är mycket stolta och glada över. Vi har i Västervik ett välfungerande sjukhus med god stämning och engagerade kollegor där AT-läkarna har möjlighet att ägna sig åt det som är viktigt under AT, det vill säga bli duktiga kliniker under god handledning. Därtill har vi förmånen att ha intresserade AT-läkare som är måna om att förbättra sin allmäntjänstgöring för att göra det bästa möjliga av den, säger Anna Kajsa Sjöberg, studierektor vid Västerviks sjukhus, i ett pressutskick.