SMHI: Här är veckans väder

Måndagen ser ut att en av bli veckans varmaste dagar i Kalmar, enligt SMHI:s prognos. Det ska bli hela 23 grader med lätt molnighet. Det väntas vindbyar på tio meter per sekund, men inget regn.

Under tisdagen blir det 23 grader men något molnigare än under måndagen. Det blir vindbyar på fem meter per sekund.