Snart dags för populär sandskulpturfestival

Årets konstnärslag:

Lag 1: Sverige

Konstnärer: Lars Fager och Leif Andersson

Skulpturens namn: Egen härd är guld värd

Lag 2: Sverige

Konstnärer: Linda Granström och Rebecca Petersen

Skulpturens namn: Some Kings

Lag 3: Nederländerna

Konstnärer: Ludo Roders och Joris Kivits

Skulpturens namn: Close, yet so far apart

Lag 4: Lettland

Konstnärer: Agnes Rudzite och Anatolijs Kirillovs

Skulpturens namn: Felt asleep

Lag 5: Tyskland

Konstnär: Franziska Agrawal

Skulpturens namn: Outside

Lag 6: Norge

Konstnärer: Elisabeth Kristensen och Peter Jakobsson

Skulpturens namn: On a rainy summer day

Lag 7: Ukraina

Konstnär: Bogdan Kutevych och Oleksiy Poda

Skulpturens namn: Broken Dreams