Mellan den 10 och 12 augusti äger årets stadsfest rum i Kalmar. Under tre dagar blir det alltså musik, teater, matupplevelser och andra aktiviteter runtom i stan.

Redan nu på onsdag smygstartar festen med en internationell matmarknad med rätter och delikatesser från världens alla hörn i Stadsparken. Matmarknaden finns sedan på plats under alla stadsfestdagarna. På fredagen och lördagen bjuds det på musik och prova-på-aktiviteter i parken; allt från att testa på musikinstrument till sporter. The Carling Sisters, Baskery och Dimpker Brothers är tre exempel på band som kommer att stå på parkens scen.

– Bredden är det vi är mest stolta över med Kalmar Stadsfest. Under tre härliga sommardagar bjuds både Kalmarbor och besökare på ett brett program med musik, teater och aktiviteter – och alla konserter är gratis. Vi är många som arbetar tillsammans för att göra det möjligt, säger Pelle Aldestam, som är projektledare för Kalmar Stadsfest, i ett pressmeddelande.

– Tillsammans arbetar vi också för att Kalmar Stadsfest ska vara ett tryggt och välkomnande evenemang för alla. Sedan många år tillbaka har Kalmar Stadsfest ett omfattande trygghets- och säkerhetsarbete. Polis, socialtjänst, sjukvårdare och ordningsvakter finns på plats under hela evenemanget och via Kalmar kommuns Trygghets- och larmcentral finns det ett särskilt trygghetsnummer som besökare kan ringa om de känner sig otrygga eller utsatta. Kalmar länstrafik har också satt in extra bussar, som tillämpar nattstopp, säger Marcus Larsson, som är chef för enheten möten och evenemang på Destination Kalmar, i samma pressmeddelande.