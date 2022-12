Snön och kylan kommer tillbaka nästa vecka: ”Biter sig fast”

Redan under natten till söndagen drar kylan in över landet.

– Det ser ut att bli en blandning av snö och regn. I Kalmar län är det främst längs kusten som det blir blött. Längre in i landet blir det mer inslag av snö som kan lägga sig några centimeter, säger Lars Knutsson, vakthavande meteorolog.

Nederbörden beräknas fortsätta falla under hela måndagen och upphöra först sent på kvällen. Under tisdagen väntas det bli uppehåll för att sedan bli mer nederbörd på onsdagen igen.