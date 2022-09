Det kan vara stressade personer som tror att de snabbt hinner springa under bommarna till sitt tåg men också personer som lider av suicidala tankar.

I år har trafikverket fått in över 700 rapporter om så kallade ”spårspringare” i landet och 30 av händelserna har inträffat i Kalmarområdet, vilket är lika många händelser som rapporterades in under 2021, enligt siffror från Trafikverket.