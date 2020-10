Spring i benen för Världens barn

En solig fredag i september samlades alla elever på skolan Thoren Framtid vid Skälby i Kalmar – redo att springa så långt de orkar under en timmes tid och samtidigt samla in pengar till Världens barn.

Idrottsläraren Ellen Gliving Kant peppade eleverna med applåder och hejarop under loppets gång.

Dagen är ett samarbete med Riksidrottsförbundet där man uppmanar alla elever att utför olika former av fysisk aktivitet under minst två timmar. Tillsammans med Radiohjälpen och P4 Kalmar har skolan startat en insamlingsbössa till förmån för Världens barn, där man tillsammans med företagare runt om i Kalmar samlar in pengar till organisationen. Det visade sig vara en morot för de hårt kämpande eleverna.