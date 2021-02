Svärdman döms efter attack på polis

Det var den 15 december som händelsen utspelade sig. Polis skulle göra husrannsakan i en lägenhet med anledning av misstänkt narkotikabrott. I lägenheten befinner sig fyra män. Patrullerna väntar på en huvudnyckel för att ta sig in, men när de befarar att de är upptäckta och att personerna i lägenheten ska göra sig av med narkotikan, väljer en polisman att ta sig in i lägenheten via balkongen. Personerna i lägenheten väljer då att fly lägenheten genom ytterdörren.