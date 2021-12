SVT sänder nyårsgudstjänsten från kyrka i Kalmar

Gudstjänster spelades in för SVT i Lorensbergskyrkan i Kalmar 2021.

Gudstjänster spelades in för SVT i Lorensbergskyrkan i Kalmar 2021. Foto: Henric Jennersjö

– Det har varit en lång förberedelse. Vi fick frågan i oktober förra året, 2020, och sedan har det varit en förberedelsetid där man känner in vilket budskap man vill förmedla och så klär man det med olika inslag som sånger, barn och vuxna som dansar, predikan och bibelhälsningar. De kom och spelade in alla gudstjänster i en följd - alla predikningar och tal en dag, nästa dag all sång och musik och så vidare, och sedan klipper de ihop det. Det är sekundschema på de här grejerna, säger Fredric Crona, som själv är med och predikar i tre av gudstjänsterna.