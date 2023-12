SVT-succen Historien om Sverige gästar Kalmar – så blir nästa avsnitt

I avsnitt 5 uppmärksammar Historien om Sverige bland annat Drottning Margareta, Gustav Vasa och Nils Dacke. Flera av scenerna har spelats in på Kalmar Slott.

Från den 14 december visar Kalmar slott även det interaktiva konstverket In the Shadow of a Thousand Years som sätter ljus på elva historiska kvinnor. Tre av dessa, Drottning Margareta, Heliga Birgitta och Ingegerd Olofsdotter, porträtteras i konstverket. Porträttet på Drottning Margareta stannar kvar på Kalmar Slott även efter den 25 februari 2024 då utställningsperioden slutar.