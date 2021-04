Thomas mamma dog av KOL – nu cyklar han för att samla in pengar till forskning

– Jag tänkte att det där kan jag göra något kul av. Dels för att göra något gott genom att samla in pengar till forskningen, men också för att utmana mig själv. Jag motionscyklar en del och nu kan jag få andra att tvinga ut mig på cykeln. Min tanke är att jag ska cykla en kilometer per tio kronor som kommer in. Det har kommit in 2300kr på ett par veckor och mitt mål är att få in 5 000 kronor. Det är varken jättemycket pengar eller lång cykling – men kommer jag upp över 5 000 kronor får jag omvärdera målet.