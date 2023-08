Tommy Körberg flyttar fram show efter sjukdomen – då kommer han till Kalmar

Tommy Körberg hade just påbörjat sin efterlängtade Sverigeturné när han akut fick läggas in på sjukhus. Han skulle ha spelat på Skälby gård i Kalmar den 16 juli. Men nu meddelar arrangören All Things Live att turnén har fått nya datum nästa sommar istället. Till Kalmar kommer Tommy Körberg den 14 juli 2024 och köpta biljetter kommer att vara giltiga det nya datumet.