Tommy Körberg kommer till Kalmar – om två dagar

The American Songbook” har premiär 17 februari 2022 i Kalmar och följs av en turné. Storbandet och artisten kommer framföra den klassiska låtskatten, så som ”I got the world on a string” och moderna pop- och rockklassiker som Bruce Springsteens ”Dancing in the Dark”. I Kalmar uppträder de i Kalmarsalen klockan 19.30.