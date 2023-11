Tonårstjej skickade vidare ”äcklig video” till sin kompis – döms för barnpornografibrott

Det var förra sommaren som tonårstjejen delade en video med barnpornografiskt innehåll till en vän via direktmeddelande i sociala medier. Filmen innehöll övergreppsmaterial på två barn. Filmsekvensen har bedömts utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

NCMEC (National Center for Missing and Exploited children) har en CyberTipline dit företag som driver digitala tjänster kan rapportera in misstänkt övergreppsmaterial som har delats genom deras plattformar. Det var på detta sätt barnpornografibrottet kom till polisens kännedom. Tonårstjejen dömdes i Kalmar tingsrätt till 30 dagsböter om 50 kronor, vilket totalt blir 1 500 kronor.