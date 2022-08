Törstig tjuv stal alkohol

Någon gång under natten till måndagen inträffade ett inbrott i Kalmar. En kvinna i 65-årsåldern har anmält till polisen att någon tagit sig in i hennes källarförråd på Ståthållaregatan. En okänd gärningsperson ska ha stulit en bag in box samt 50 kronor i mynt. Brottsrubriceringen är stöld genom inbrott och det finns ingen misstänkt.