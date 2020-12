Ung kvinna ska ha ljugit i rättegång - åtalas för mened

Kvinnan ska ha sett ett slag utdelas, men under ed valt att förneka detta.

Det var under en rättegång i maj gällande misshandel som den unga kvinnan ska ha farit med osanning.

Åklagaren kommer vid kommande huvudförhandling jämföra de uppgifter kvinnan lämnat under förundersökningen med vad hon sedan sa under rättegången, för att bevisa att hon har ljugit under ed.