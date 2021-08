Ungdomar spelade in film på Skälby

I år har 17 ungdomar 10-14 år samlats på Skälby för att under fyra timmar om dagen jobba med en egen film under en vecka. De har tillsammans spånat fram idéer om vad som skulle kunna ingå i deras film och till slut har de med lite hjälp av ledaren Mari Almljung skrivit ned en riktigt spännande historia som utspelar sig dels på en lägergård, dels på samma ställe då det fanns ett barnhem där. Under veckan har ungdomarna sedan agerat i filmen som spelats in på olika platser på Skälbyområdet.