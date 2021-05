Var i rätten för olovlig körning - försökte sen köra ifrån polisen samma dag - krockade med sten

Via Kungsgårdsvägen kommer han till fyrvägsstoppet där han flyger över fartguppet och slirar in på Galggatan, för att sedan flyga över fartguppet utanför polishuset. Han kör ut på Erik Dahlbergs väg och tar höger in på Daléngatan, där han kör om en annan bil på fel sida en refug vid ett övergångsställe. Vidare går jakten in på Perstorpsvägen och tillbaka till Kungsgårdsvägen och Axel Oxenstiernas väg. I slutet av Axel Oxenstiernas väg finns en bussbom som avskiljer gatan från Gustaf Adolfs väg. 21-åringen försöker köra förbi på en gång- och cykelbana men krockar istället med en sten och försöker fly till fots. När han beordras att lägga sig på mage gör han en rörelse mot jackfickan och sprayas i ansiktet innan han handfängslas och grips.