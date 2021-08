– Vi var precis under klass och när vi skulle gå in i vila så var det en deltagare som sa: ”Det är blött här!” Då hoppar jag upp, öppnar dörren till korridoren och det var vatten överallt. Sedan öppnar jag ytterdörren och då väller det in brunt vatten. Hela lokalen fylldes upp på någon minut, det var upp till två decimeter vatten på sina ställen.