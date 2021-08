”Vi vill sätta fokus på småföretagarna”

Under helgen åkte de runt på Öland och träffade lokala företagare, från Byxelkrok till Degerhamn.

Småföretagarnas riksförbund är mindre nöjda med nuvarande regerings stöd till landets småföretag under pandemin. Hjälp har kommit för sent, om än alls, och ett syfte med Sverigeresan är att samla in vittnesmål från de som drabbats.