Viljan att renovera ökar i Kalmar

– Det är fascinerande att se att renoveringsviljan är fortsatt hög och ökar i många kommuner, även jämfört med de rekordstarka renoveringsåren under pandemin. Under första kvartalet ökade renoveringsviljan i Kalmar med 6,0 procent jämfört med samma period föregående år, säger Mikael Holmstrand, som är initiativtagare till Renoveringsindex, i ett pressmeddelande.

Invånarna i Kalmar köpte rotavdragsberättigade tjänster för minst 72 miljoner kronor under första kvartalet i år, enligt Skatteverket. Handeln med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar omsatte omkring 107 miljoner kronor i kommunen. Att renoveringskostnaden per kommuninvånare steg med 6,0 procent under årets första tre månader, jämfört med året innan, innebär en större ökning än rikssnittet.