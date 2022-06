Artikelserie: Så gick Johan Arvidsson från idé till författare – del 4

Formgivning

Döm inte boken efter omslaget! Ett fint talesätt som talar för att det är insidan som räknas. Jag håller med till 100 procent, men vill samtidigt inte sticka under stol med att ett trevligt omslag kan vara det berömda körsbäret på toppen av kakan!

Mitt arbete tillsammans med redaktören Li gick under våren mot sitt slut och det var dags för henne att skicka mig och mitt manus vidare till formgivning. Dags att ta fram en framsida, baksida och även allsköns texter, nummer och annat som hör till en färdig bok.

En av de sista sakerna som jag och Li diskuterade var bokens målgrupp. Det vill säga, hur gammal är den tilltänkta läsaren. Bra att veta här är att just fantasy och även den besläktade genren Sci-fi, är vad man kallar för ”cross-overs”. Det betyder kort sagt att bokens målgrupp inte nödvändigtvis har någon specifik ålderskategori av läsare. Ta Harry Potter som är ett lysande exempel på böcker som läses av gammal som ung.

Jag skulle absolut säga att min bok kommer uppskattas av någon som fyllt 12 år, men att min lilla testgrupp som med glädje följt mig i skrivandet alla är närmare.. ja, vi kan väl säga ”fullvuxna” utan att gå in på detaljer? Li förklarade att vi tyvärr ändå måste trycka in boken i ett av de förutbestämda facken. Hennes förslag var 12-15 år. Ok, fine!