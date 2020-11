FILMTIPSET

Elisabeth Moss äger varje scen som självdestruktiv punkare

Her Smell (Digital hyrfilm)

”I ett hav av minnesvärda och komplexa rollprestationer markerar detta den absoluta peaken i Moss karriär hittills.” Viktor Jerner recenserar filmen Her Smell.

Skådespelerskan Elisabeth Moss har verkligen släpats genom skärselden under de senaste åren. Hon utredde en pedofilhärva i “Top of the Lake” (2013-2017), hon är fast i ett dystopiskt och kvinnoförtryckande USA i “The Handmaid’s Tale” (2017-2019), hon mördades brutalt i “Us” (2019) och hon jagades av en osynlig sadist i “The Invisible Man” (2020). Att säga att hon tycks dras mot karaktärer som genomgår någon form av omskakande och livsavgörande eldprov är en underdrift.